Тухель: «Роналду – один из лучших игроков мира, прирожденный победитель»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель накануне встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» отметил, что мадридцы являются, пожалуй, самым большим клубом мира. Также наставник подчеркнул, что черно-желтые готовы ко встрече с лучшим игроком «сливочных» Криштиану Роналду.

«Мы проанализировали последние матчи «Реала», манеру игры его футболистов. Конечно, мы представляем силу мадридской команды: Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Карим Бензема являются игроками мирового уровня. «Реал» – это, пожалуй, самый большой клуб мира, поэтому атмосфера на стадионе будет действительно отличной.

Легко говорить, что Роналду сейчас не в форме, но кто выносит такие оценки? Будет ли это действительно так? Криштиану – один из лучших игроков мира, прирожденный победитель, он приносит помощь своей команде одним лишь своим присутствием на поле. Большие матчи всегда вынуждают звезд демонстрировать лучшую игру, и мы готовимся к противостоянию с Роналду, находящимся в своей лучшей форме», – сказал Тухель.