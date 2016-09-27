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    Ковтун: «Задолженности в «Динамо» действительно есть, но работа по погашению ведется»

    Тренер «Динамо» Юрий Ковтун дал понять, что игрокам и тренерскому штабу московской команды в ближайшее время погасят все задолженности по заработной плате.

    – Погасили ли перед игроками и тренерами задолженность по зарплате?

    – Говорить, что все погасили, сейчас преждевременно. Работа ведется. Вчера состоялась встреча с генеральным директором. Он донес до нас свою позицию.

    – Когда начнутся выплаты?

    – Работа ведется. Думаю, в ближайшее время будут какие-то результаты. Нам остается ждать и тренироваться. Понятно, что сложности есть, но продолжаем работать.

    – Правда, что задолженность по зарплате составляет два месяца?

    – Цифры, которые публиковались в прессе, не взяты с потолка. Проблемы есть. Но мы с пониманием относимся к ситуации. Все-таки произошла смена руководства. «Динамо» – серьезный клуб. Думаю, проблемы решит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2016 16:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 28 сентября 2016, 14:21

      Работа ведется,а результата работы нет. Задолжность только растет.

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      Рейтинг: +87

      Polilux 27 сентября 2016, 22:41

      Задрали рвать деньги кусками ! Последнее время не жизнь а ЧЕРНОБЫЛЬ !

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      Рейтинг: +12

      muromen 27 сентября 2016, 19:51

      Работа есть работа!

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      Рейтинг: +577

      yurdin 27 сентября 2016, 17:51

      Смена руководства в Динамо-это не гарантия движения вперёд. Если в других клубах смена руководителей часто даёт новый импульс развитию клуба, то в Динамо, как правило, настораживает.

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