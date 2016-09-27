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    Лига чемпионов. «Ювентус» разобрался с «Динамо» З, «Севилья» победила «Лион»

    «Ювентус» в выездном матче группы Н группового раунда Лиги чемпионов одержал уверенную победу над загребским «Динамо». Туринцы сумели четырежды поразить ворота хозяев поля, не пропустив при этом ни разу. Голами отметились Пьянич, Игуаин и Дибала. Еще один мяч в свои ворота отправил Шемпер. В другой встрече «Севилья» в родных стенах с минимальным счетом победила «Лион» благодаря мячу Бен-Йеддера.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H. 2-й тур

    Динамо З (Хорватия) – Ювентус (Италия) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пьянич, 24; 0:2 – Игуаин, 31; 0:3 – Дибала, 57; 0:4 – Шемпер, 85 (в свои ворота).

    Севилья (Испания) – Лион (Франция) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бен-Йеддер, 53.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 23:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 28 сентября 2016, 00:10

      Почему Пьянич и Дибала играют не в РФ, а у нас осталась одна пьянь и дебилы ?!. Позор отечественному безрадостному футболу! Муть!

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