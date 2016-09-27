Лига чемпионов. «Ювентус» разобрался с «Динамо» З, «Севилья» победила «Лион»

Почему Пьянич и Дибала играют не в РФ, а у нас осталась одна пьянь и дебилы ?!. Позор отечественному безрадостному футболу! Муть!
«Ювентус» в выездном матче группы Н группового раунда Лиги чемпионов одержал уверенную победу над загребским «Динамо». Туринцы сумели четырежды поразить ворота хозяев поля, не пропустив при этом ни разу. Голами отметились Пьянич, Игуаин и Дибала. Еще один мяч в свои ворота отправил Шемпер. В другой встрече «Севилья» в родных стенах с минимальным счетом победила «Лион» благодаря мячу Бен-Йеддера.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H. 2-й тур
Динамо З (Хорватия) – Ювентус (Италия) – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Пьянич, 24; 0:2 – Игуаин, 31; 0:3 – Дибала, 57; 0:4 – Шемпер, 85 (в свои ворота).
Севилья (Испания) – Лион (Франция) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Бен-Йеддер, 53.