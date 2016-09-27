Эллардайс может покинуть пост наставника сборной Англии из-за коррупции

Главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса в ближайшее время могут отправить в отставку. Руководство Футбольной ассоциации намерено уволить 61-летнего специалиста из-за подозрений в коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер англичан подозревается в использовании своего положения для заключения сделки на 400 тысяч фунтов за помощь азиатскому агентству в обходе трансферных правил ФА.

Эллардайс возглавил сборную Англии два месяца назад. Под его руководством национальная команда провела один матч, в котором победила со счетом 1:0 Словакию.