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    Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп уверен, что Россия – футбольная страна.

    – Тренер ЦСКА руководил сборной. Не думаете, что неудача на Евро может сказаться на работе в клубе?

    – Нет, ни в коем случае. У него просто не было хороших игроков. Понимаете, тренер очень странная профессия: если у тебя в распоряжении есть сильные футболисты, то работа будет легкой, если нет – трудной. Провал во Франции – не его ошибка. Он же не волшебник.

    – Сейчас у нас много споров на тему футбольная ли страна Россия. Как считают в Англии?

    – У вас любят футбол, много игроков и клубов. Поэтому считаю, Россия – хорошая, футбольная страна.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2016 11:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 19 ноября 2016, 03:17

      Добавил бы ещё, у сборной не было ХОРОШЕГО ТРЕНЕРА,

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      Рейтинг: +367

      gigs84 4 октября 2016, 16:53

      Слуцкий - хороший тренер. По крайней мере по Российским меркам. Сборная после Хиддинка никакая, а он действительно не волшебник. Давно пора что-то менять, обновлять состав, но результата пока нет.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 27 сентября 2016, 16:46

      Он из сам выбирал... с 18 клубов выбирать игроков мог он... Слуцкий там групповом клоунов выиграл и все

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 сентября 2016, 14:27

      Может все таки дело в тренере хотя до евро я слуцкого уважал хотя и считал что наши провалятся хоть и надежда на1/8 была но его поведение после провала хотя наверно с давлением не справился вот и наговорил то чего ему будут долго припоминать

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 сентября 2016, 14:25

      А у англии плохой состав был ?

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 сентября 2016, 14:00

      Игроки неплохие, каждый по своему. А команды, как таковой, не было.Тренер никакой, вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 сентября 2016, 13:29

      Мудко со Сруцким взяли на Евро "лучших из лучших", результат на лице. А все потому, что футбольная политика в России находится ниже плинтуса, и дальше падение продолжается.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 сентября 2016, 13:14

      ну правильно они же сами все признали МЫ Г*НО!

      -1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 27 сентября 2016, 13:14

      Спасибо на добром слове, тов. Харри.)

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 27 сентября 2016, 12:53

      Россия футбольная страна, просто в ней нет хороших футболистов.

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