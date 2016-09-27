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Браво: «Я оказался в очень большом клубе»

27 сентября 2016, 08:12
1

Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво рассказал о том, как ему играется в новом клубе.

– Что вам понравилось в Манчестере больше всего за этот непродолжительный период?

– Очень многое! Прежде всего тут делают все возможное, чтобы я чувствовал себя как дома, как можно быстрее освоился в новой стране и новой команде. Я оказался в очень большом клубе, это чувствуется сразу, когда видишь наш стадион, когда осознаешь, сколько болельщиков у «Сити» по всему миру.

Что касается непосредственно футбола, я очень доволен – мы показываем хорошую игру, в команде налажено отличное взаимопонимание. Многие клубы стараются копировать наш стиль, хотя мы только начали так играть. Следовательно, и тренерский штаб, и футболисты отлично делают свою работу. Игроки вообще очень быстро осваивают идеи нашего тренера. В общем, все это меня очень радует, и мне здесь хорошо.

– Будучи вратарем вы здорово умеете играть ногами. В чем секрет успеха?

– Думаю, все началось еще в детстве. Я всегда хорошо бил по мячу, очень любил играть на разных позициях и чередовать их – от вратаря до нападающего и наоборот. Когда мне было десять, я решил сосредоточиться на вратарской роли, но подход к делу остался тем же.

Я все время стараюсь совершенствовать игру ногами, поскольку это нерядовой навык для кипера. Однако в современном футболе он очень важен. Вратарь должен уметь очень многое помимо обычных сэйвов.

– Радует ли вас перспектива возвращения на «Камп Ноу» в составе «Сити»?

– Конечно, да. Точно так же себя чувствовал, когда в составе «Барселоны» играл против «Сосьедада». Это были особенные матчи, в голове проносятся сотни разных мыслей. Это неординарное событие, и я снова испытаю те же эмоции. Надеюсь, матч сложится для нас хорошо.

Источник: УЕФА
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Браво Клаудио
Комментарии (1)
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Зубастик-Рон
1474968454
В большом арабском мешке ты оказался а не в большом клубе
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