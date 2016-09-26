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    Сборная России зимой может провести специальные сборы

    Сборная России в декабре нынешнего года и в феврале следующего может провести необычные сборы, на которые будут вызваны игроки клубов, не принимающих участия в еврокубках. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

    – Вопрос пока находится на рассмотрении, но мы бы хотели в декабре и феврале провести специальные сборы и сыграть контрольную встречу, чтобы просмотреть тех футболистов, кто сейчас не получил вызов в национальную команду и кто не будет задействован в еврокубках. Это произойдет после сезона. И оценим их не только на тренировках, но и в матчах.

    – То есть список очень серьезно обновится?

    – Да. В нем будут те, кто не участвовал в международных матчах. Условно – из ЦСКА, «Зенита», «Краснодара» и «Ростова», по большому счету, не будет. Мы хотим реально дать возможность проявить себя всем игрокам, которые в нашем понимании достойны получить шанс. А оценить их возможно именно в таком формате. Повторю, этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Есть уже две сборные, которые подтвердили желание сыграть – после чемпионата, в декабре, и в феврале, когда в разгаре будут сборы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 16:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +390

      fantom23 27 сентября 2016, 14:13

      Ух,как неожиданно!Молодец Саламыч!

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 26 сентября 2016, 17:22

      Хорошее решение, Саламыч, верим)

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2016, 17:01

      Инициатива хорошая. Давай Саламыч, позитивные сдвиги уже видны, главное не под кого не прогибаться и гнуть свою линию.

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