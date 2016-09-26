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    Владимир Габулов: «Этим летом мной интересовались «Депортиво» и «Болонья»

    Голкипер Владимир Габулов, по окончании прошлого сезона покинувший московское «Динамо» на правах свободного агента, признался, что этим летом он мог перебраться в один из европейских чемпионатов.

    «В России были предложения от двух клубов, которые борются за выживание. Я же по-прежнему чувствую в себе силы и уверенность решать высокие задачи, бороться с командой за места в зоне еврокубков. Может быть, я и остался без команды из-за собственных амбиций.

    Агенты говорили мне об интересе некоторых команд из-за рубежа. Скажем, нескольких клубов из Турции. Был интерес от «Депортиво». Совсем недавно португальский агент написал о варианте с «Боавиштой». Также «Болонья» проявляла интерес по причине травм двух голкиперов, но не сложилось.

    У меня было большое желание уехать в один из европейских чемпионатов в это трансферное окно. Я ждал предложений из-за границы, поэтому не соглашался на те варианты, которые появлялись в России», — заявил Габулов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2016 06:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 сентября 2016, 01:02

      Жаль, хороший вратарь. Впрочем, впереди ещё зимнее окно. Пусть отдохнёт. А потом в створ ворот!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 сентября 2016, 12:09

      И в итоге у "разбитого корыта", хотя вполне мог бы и поиграть сезон и не в элитных клубах хотя бы ради практики, вратарь-то не плохой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 26 сентября 2016, 10:59

      дождался....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 сентября 2016, 10:17

      да уж избаловали наших паспартистов в конец, хотя что ему там напрягаться он и в Анжи успел бабла срубить на пару жизней вперед, какой смысл напрягаться то ? Все уже есть ходи по матч тв и тешь свое самолюбие.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 сентября 2016, 10:09

      а ещё им интересовался.....челябинск,носта,таганрог и т.д)

      2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 26 сентября 2016, 09:56

      Барселона и Реал ,такого супер вратаря прозевали

      2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 26 сентября 2016, 09:29

      короче все звали,а он остался без работы,молодец

      2
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 26 сентября 2016, 09:11

      врет и не краснеет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      muromen 26 сентября 2016, 08:58

      Проститутка!

      2
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 26 сентября 2016, 08:56

      Смешно))))

      4
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