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  • Вернблум: «Надеюсь, что ЦСКА отберет у «Спартака» первое место в чемпионате»

Вернблум: «Надеюсь, что ЦСКА отберет у «Спартака» первое место в чемпионате»

25 сентября 2016, 14:22
45

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил надежду на то, что армейцы в нынешнем сезоне РФПЛ опередят «Спартак» и вновь станут чемпионами, а также признался, что не следит за футболом в свободное от работы время.

– Когда ЦСКА отберет у «Спартака» первое место?

– Надеюсь, по итогам сезона после 30 матчей. Если в тот момент у нас будет больше очков, этого хватит, чтобы занять первую строчку. Будет особенно приятно, если мы вернемся на первое место в последнем туре. На данный момент «Спартак» играет неплохо, так что нам надо не отставать, если хотим победить.

– Любите ли вы английский футбол?

– Нет, никогда не смотрю футбол в свободное время. Смотрю хоккей, НХЛ.

– Сколько матчей «Тоттенхэма» видели в этом сезоне?

– Ни одного!

– То есть вы не в курсе, какие у них слабые места?

– Еще нет. Тренер проинформирует меня на теоретическом занятии и я получу всю необходимую мне информацию.

– И во вторник в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» ЦСКА ударит по этим слабым местам?

– Да, конечно, сделаем все возможное для победы!

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Спартак Тоттенхэм Вернблум Понтус
Комментарии (45)
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Mariner
1474802905
Конечно отберёт, какие сомнения? Свинота как всегда в жопе будет - главное, чтоб в еврокубки не попала, а то опять будут вредить России.
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arni3
1474803492
Мечты, мечты! Слабое место у коней под хвостом...вот туда то мы и напихаем им в конце октября!!! Отбиратели )))))))
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Zeff
1474805008
Не обольщайся. Зенит раздавит и ЦСКА и Спартак.
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Архипелаг Гуляк
1474805528
ЦЫСКА отсосёт 1 место у Спартака.
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Чикомас
1474805772
Отберет конечно. А второе место у него отберет Зенька, третье -Ростов, четвертое -Краснодар. А за 5- ое, он с проводницами будет биться. Но скорее всего старина Палыч им и там напихает...
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RedWhiteFans2
1474806431
Конь шведский, беги на галёрку, а то очередной антирекорд установите.
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ГенГриг
1474806593
Ну вот и отличненько. Если уже и игроки цска считают после 7 туров спартака реальной силой в борьбе за титул. То это легкая паника и страх перед сдачей титула. Очень неплохой комплимент спартачам.
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Бью Свиней
1474806998
Еще пять туров и свиноподобные, уныло будут хрюкать в хлеву.
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FCZenit1990
1474807285
НЕ ЦСКА не Спартак 1-место неполучат
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Диктор
1474809340
Читаю и смех в глазах-Спартак уже 8 тур на первом месте.А если Уфу сегодня выиграет то уже заочно и в 9 туре первое место никому не уступит.
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