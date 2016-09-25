Вернблум: «Надеюсь, что ЦСКА отберет у «Спартака» первое место в чемпионате»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил надежду на то, что армейцы в нынешнем сезоне РФПЛ опередят «Спартак» и вновь станут чемпионами, а также признался, что не следит за футболом в свободное от работы время.

– Когда ЦСКА отберет у «Спартака» первое место?

– Надеюсь, по итогам сезона после 30 матчей. Если в тот момент у нас будет больше очков, этого хватит, чтобы занять первую строчку. Будет особенно приятно, если мы вернемся на первое место в последнем туре. На данный момент «Спартак» играет неплохо, так что нам надо не отставать, если хотим победить.

– Любите ли вы английский футбол?

– Нет, никогда не смотрю футбол в свободное время. Смотрю хоккей, НХЛ.

– Сколько матчей «Тоттенхэма» видели в этом сезоне?

– Ни одного!

– То есть вы не в курсе, какие у них слабые места?

– Еще нет. Тренер проинформирует меня на теоретическом занятии и я получу всю необходимую мне информацию.

– И во вторник в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» ЦСКА ударит по этим слабым местам?

– Да, конечно, сделаем все возможное для победы!