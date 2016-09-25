Моуринью: «Мои футболисты еще не отвыкли от ван Гаала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью знает причину, по которой его команда играет не на пределе своих возможностей.

«Я и Луи ван Гаал видим футбол по-разному, но это нормально. У игроков по-прежнему остаются противоречия между тем, что они привыкли делать при нем, и тем, что я хочу видеть от них. Эти игроки в недавнем прошлом выступали неудачно, но они осознают, насколько это ответственно выступать за «Манчестер Юнайтед», а также знают, чего ждут от этого клуба», — сказал он.

Напомним, что Моуринью сменил голландца этим летом.