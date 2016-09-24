Селюк: «Я родился в России при коммунизме, но теперь я в Англии. Здесь можно говорить свободно»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк настаивает на своем праве говорить резкие слова в адрес главного тренера Хосепа Гвардиолы.

«Каждый может говорить все, что хочет. Мы в открытой стране. Я родился в России, там была Коммунистическая партия. Я знаю, каково это не иметь свободы слова. Но извините, сейчас я Европе, в Англии. Если Гвардиола хочет жить в стране, где нельзя говорить, то он должен уехать отсюда», – сказал Селюк.

Также агент поделился размышлениями о будущем Туре.

«Уверен, что через пару месяцев у него будет много предложений. У меня уже есть несколько. Он без проблем поиграет еще пять–шесть лет. Уверен, что его захотят пригласить клубы из Англии, Франции, Италии, Испании. Уже сейчас его приглашают в США и Китай, но я думаю, что Яя еще много лет будет играть в Европе».