Технический центр сборной России появится в «Лужниках» после ЧМ-2018

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что проект «Стратегия-2030» подразумевает создание в «Лужниках» технического центра сборной России после чемпионата мира-2018.

«Стратегия предусматривает строительство национального тренировочного центра: Бронницы – как центр юношеских и молодежных команд, Новогорск – как центр подготовки к чемпионату мира и Лужники – как технический центр национальной сборной после чемпионата мира. После чемпионата мира у нас будет проект, будет построена хорошая гостиница, не исключаю, что там будет офис РФС, тренировочное поле, небольшой манеж», – заявил министр спорта России.