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    Ребко: «Бойкотировать матч против «Спартака-2» игроки «Луча-Энергии» больше не собираются»

    Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко заявил, что команда получила зарплату за несколько месяцев и больше не планирует бойкотировать матч 14-го тура ФНЛ против «Спартака-2». Ранее вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сообщил, что клубу направили из краевого бюджета около 30 миллионов рублей.

    «Первую часть зарплат уже выплатили, пообещали, что скоро закроют все задолженности перед игроками. Так что зажили. Нас услышали, все сделали довольно оперативно. Спасибо большое тем, кто в этом участвовал. Бойкотировать матч со «Спартаком-2» уже не собираемся, готовимся в полной мере. У всех ребят теперь мысли только о предстоящей игре», – заявил футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2016 15:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 сентября 2016, 20:22

      Не мытьём,так катаньем-выжали денюшки..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 23 сентября 2016, 19:13

      ну ничего отдохнули бы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      tspnkv 23 сентября 2016, 17:43

      хех

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -50

      Karrerim 23 сентября 2016, 16:53

      бедненькие. вместо королевских креветок пришлось обычные впихивать в себя

      1
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