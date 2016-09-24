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    УПЛ. «Динамо» забило «Олимпику» четыре безответных гола, «Шахтер» разгромил «Волынь»

    В матче 9-го тура УПЛ единоличный лидер чемпионата «Шахтер» на своем поле не оставил шансов «Волыни», трижды поразив ворота соперника – 3:0.

    В других встречах киевское «Динамо» не заметило сопротивления «Олимпика», «Заря» одолела «Ворсклу».

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 9-й тур

    Олимпик – Динамо – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Цыганков, 8; 0:2 – Мораес, 26 (с пенальти); 0:3 – Гонсалес, 63; 0:4 – Федорчук, 79.

    Шахтер – Волынь – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кичак, 41 (в свои ворота); 2:0 – Ордец, 60; 3:0 – Борячук, 78.

    Заря – Ворскла – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Любенович, 42; 2:0 – Паулиньо, 83; 2:1 – Дитятев, 90.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 21:31
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