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Материалы

Шахтер - Волынь

24.09.2016, Суббота, 17:00 мск Львов, стадион Арена-Львов Украина. Премьер-Лига, 9 тур Шахтер - Волынь
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
15 тур
21 ноября, суббота 18:00 Шахтер 4:0 Волынь
2 тур
23 июля, четверг 19:00 Волынь 1:4 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
4 мая, понедельник 19:00 Волынь 0:0 Шахтер
9 тур
17 октября, пятница 20:00 Шахтер 6:2 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
18 мая, воскресенье 15:00 Шахтер 2:0 Волынь
15 тур
1 ноября, пятница 21:00 Волынь 2:0 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
1 марта, пятница 21:00 Шахтер 4:1 Волынь
4 тур
6 августа, понедельник 20:00 Волынь 0:4 Шахтер
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/2 финала
27 апреля, пятница 20:00 Волынь 3:4 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
23 марта, пятница 21:00 Волынь 1:2 Шахтер
9 тур
9 сентября, пятница 20:00 Шахтер 5:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 4:0 Волынь
7 тур
21 августа, суббота 20:00 Волынь 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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