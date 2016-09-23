Боккетти: «Я не хотел сказать, что у Балотелли нет мозгов»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти на своей странице в Twitter уточнил собственное высказывание о нападающем «Ниццы» Марио Балотелли.

«Я не хотел сказать, что у него нет мозгов. Я хотел сказать, что иногда в молодости он ими не пользовался.

Я говорил по-русски, а это не родной язык для меня! Я уважаю его как человека, друга и игрока. Желаю ему всего наилучшего!», – написал Боккетти.