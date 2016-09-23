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    Боккетти: «Я не хотел сказать, что у Балотелли нет мозгов»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти на своей странице в Twitter уточнил собственное высказывание о нападающем «Ниццы» Марио Балотелли.

    «Я не хотел сказать, что у него нет мозгов. Я хотел сказать, что иногда в молодости он ими не пользовался.

    Я говорил по-русски, а это не родной язык для меня! Я уважаю его как человека, друга и игрока. Желаю ему всего наилучшего!», – написал Боккетти.

    Источник: Twitter

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    23.09.2016 00:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 18:21

      "— Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?
      — Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…
      — Значит, дверь он ломал?
      — Зачем ломал?
      — Ну Вы же сами сказали.
      — Слушай, я русский язык не хорошо знаю… Он пошёл туалет, а Валико постучил дверь и сказал — что тоже… хочет… Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…" (Мимино)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 сентября 2016, 11:12

      А сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 23 сентября 2016, 11:03

      Какая разница есть мозги или нет мозгов у Балотелли. Кстати, его игра в Ницце сейчас на хорошем уровне.

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 23 сентября 2016, 09:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ББуккетти: «Я не хотел сказать, что у Балотелли нет мозгов. Я во-о-обще много чего не хотел, но сделал. Извините меня, товарищи. Я больше так не буду. Честное слово.»

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 23 сентября 2016, 09:07

      фигня какая-то

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 сентября 2016, 01:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скоро появится... фанаты спартака мы не хотели говорить Спартак чемпион мы уважаем зенит ростов цска краснодар локо и тд и окажется на 10 месте... желаем им хорошой борьбы за чемпионства

      -10
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 сентября 2016, 01:05

      Походу марио сказал что ему жопу порвет... причем тут говорит ты сам у себя на страничке написал

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 23 сентября 2016, 00:47

      Первое слово дороже второго

      0
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