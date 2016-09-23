Боккетти: «Я не хотел сказать, что у Балотелли нет мозгов»

"— Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?
— Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…
— Значит, дверь он ломал?
— Зачем ломал?
— Ну Вы же сами сказали.
— Слушай, я русский язык не хорошо знаю… Он пошёл туалет, а Валико постучил дверь и сказал — что тоже… хочет… Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…" (Мимино)
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти на своей странице в Twitter уточнил собственное высказывание о нападающем «Ниццы» Марио Балотелли.
«Я не хотел сказать, что у него нет мозгов. Я хотел сказать, что иногда в молодости он ими не пользовался.
Я говорил по-русски, а это не родной язык для меня! Я уважаю его как человека, друга и игрока. Желаю ему всего наилучшего!», – написал Боккетти.