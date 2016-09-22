Футбольная лига Англии отказалась включать в свой состав «Селтик» и «Рейнджерс»

Мне всегда было интересно ...как в олимпиаде участие принимать , то Великобритания !!!! Как в футбик гонять - Англия , Шотландия , Ирландия ...что за херь то такая ? Нужно изучить олимпийцев их , видимо ни одного из Англии нет
Футбольная лига Англии отказалась от идеи расширения за счет неанглийских клубов и дублей команд АПЛ.
Ранее сообщалось, что организация планирует увеличить свой состав до 80 клубов и создать отдельный дивизион, однако на встрече представителей всех членов лиги было решено отказаться от этой идеи.
Таким образом, «Селтик» и «Рейнджерс», которые давно выражали желание выступать в чемпионате Англии, не смогут туда попасть.