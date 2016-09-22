Футбольная лига Англии отказалась включать в свой состав «Селтик» и «Рейнджерс»

Футбольная лига Англии отказалась от идеи расширения за счет неанглийских клубов и дублей команд АПЛ.

Ранее сообщалось, что организация планирует увеличить свой состав до 80 клубов и создать отдельный дивизион, однако на встрече представителей всех членов лиги было решено отказаться от этой идеи.

Таким образом, «Селтик» и «Рейнджерс», которые давно выражали желание выступать в чемпионате Англии, не смогут туда попасть.