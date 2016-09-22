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    Футбольная лига Англии отказалась включать в свой состав «Селтик» и «Рейнджерс»

    Футбольная лига Англии отказалась от идеи расширения за счет неанглийских клубов и дублей команд АПЛ.

    Ранее сообщалось, что организация планирует увеличить свой состав до 80 клубов и создать отдельный дивизион, однако на встрече представителей всех членов лиги было решено отказаться от этой идеи.

    Таким образом, «Селтик» и «Рейнджерс», которые давно выражали желание выступать в чемпионате Англии, не смогут туда попасть.

    Источник: ESPN

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    22.09.2016 22:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +71

      brutus6666 23 сентября 2016, 02:04

      Мне всегда было интересно ...как в олимпиаде участие принимать , то Великобритания !!!! Как в футбик гонять - Англия , Шотландия , Ирландия ...что за херь то такая ? Нужно изучить олимпийцев их , видимо ни одного из Англии нет

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > brutus6666 23 сентября 2016, 07:22

      Ирландия не входит в состав Великобритании))

      -2
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      Рейтинг: +10

      Локо-колыма84 > Black Giz 23 сентября 2016, 08:18

      Зато Северная Ирландия входит)))

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