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Канчельскис не считает «Спартак» лидером российского футбола

22 сентября 2016, 17:55
8

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис выразил недоумение от того, что в матче 1/16 против «СКА-Хабаровска» «Спартак» выставил экспериментальный состав.

«ЦСКА понять можно, потому что «армейцы» играют в Лиге чемпионов. Они, конечно, ротируют состав. А «Спартак» — это же не лидеры, они всегда занимали пятые-шестые места. В том году были пятыми. И какие они после этого лидеры? Если спартаковцы сейчас идут на первом месте, то это не говорит о том, что они лидеры. «Спартак» не играет ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов. Конечно, непонятно, почему принимаются такие действия тренерами. С другой стороны, где же еще молодежь проверять? Где вообще молодые футболисты? Амбиций у них много, а выходят на футбольное поле и зачастую не проявляют себя», – цитирует Канчельскиса Национальная служба новостей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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panmon
1474556808
Нужно признать, что чтобы проверять молодежь - нужно выигрывать кубковые игры, а не сливать в первом же раунде;) Но именно со Спартаком - на 200% оправдано
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ttter
1474557360
Всё же вся Российская спортивная журналистика держится на Спартаке и неважно хвалить или засирать,главное в заголовке Спартак.И это главное доказательство того что Спартак как был народной командой так ею и остался.
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takca
1474557629
А кто такой канчельских сейчас он играл последний раз еще при советской власти.
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miklos
1474558504
ну, Канчельскис себя показал еще тогда, когда болел за Селтик против Спартака в ЛЧ (являясь при этом еще и бывшим игроком Рейнджерс). Что за звериная ненависть к Спартаку - неясно. В компанию к Андронову с Порошиным - самое то.
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a-rakhmatov
1474601914
В настоящее время де факто Спартак лидер.....станет ли он чемпионом время покажет)))
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