Канчельскис не считает «Спартак» лидером российского футбола

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис выразил недоумение от того, что в матче 1/16 против «СКА-Хабаровска» «Спартак» выставил экспериментальный состав.

«ЦСКА понять можно, потому что «армейцы» играют в Лиге чемпионов. Они, конечно, ротируют состав. А «Спартак» — это же не лидеры, они всегда занимали пятые-шестые места. В том году были пятыми. И какие они после этого лидеры? Если спартаковцы сейчас идут на первом месте, то это не говорит о том, что они лидеры. «Спартак» не играет ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов. Конечно, непонятно, почему принимаются такие действия тренерами. С другой стороны, где же еще молодежь проверять? Где вообще молодые футболисты? Амбиций у них много, а выходят на футбольное поле и зачастую не проявляют себя», – цитирует Канчельскиса Национальная служба новостей.