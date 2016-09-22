Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Как министр спорта говорю, что лимит на легионеров никто не тронет»

Мутко: «Как министр спорта говорю, что лимит на легионеров никто не тронет»

22 сентября 2016, 10:55
30

Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко исключил вероятность отмены лимита на легионеров. Как отметил спортивный чиновник, в России на данный момент не созданы условия для отказа данного ограничения.

«Любой клуб будет покупать иностранца, а не готовить молодых ребят. В Испании 20 лет был лимит. Но когда система запущена, тогда можно отменять лимит. Но сейчас в чем смысл? Никто не будет отменять лимит на легионеров, говорю как министр спорта», – заявил Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krasnodar 123
1474533301
Хорошо-бы ввести ЛИМИТ на таких чудаков на букву М как Мудко!
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1474533390
Мля как же он уже достал всех
Ответить
brutus6666
1474534161
Он то одно , то другое говорит ... как прости господи бляха
Ответить
+50/-50
1474536125
Лимит надо ужесточить, что бы направить финансы на развитие детско-юношеского футбола. Евромусор загадил наши футбольные поля. От 90% наёмников толку нет никакого.
Ответить
BoltCX
1474536226
лучше лет 5-6 прожить без футбола, но потом чтобы мы смогли конкурировать с лучшими сборными. без этого болезненного процесса никак.
Ответить
ГенГриг
1474538249
Уже теплее. А вообще идеально было бы ужесточить до 3 легионеров. Тогда они эти трое не будут кучковаться в группировки и качать права, сплавлять наших тренеров и игроков,а будут выкладываться по полной.Сколько ребят в фнл и вторых лигах играют не хуже многих легионеров.И нужно сделать так чтобы лимит не касался стран СНГ. Если честно мне плевать как наши клубы в еропе то карячаться то их засуживают. можно раскрутить наш чемпионат и смотреть и переживать за своих пацанов и тренеров. А кому не нравиться наш футбол ,пускай валит из страны.
Ответить
Zeff
1474538942
Лимит надо ужесточить, однозначно.
Ответить
mahan
1474539525
Понятно, прощай футбол надолго... Как возможно учить футболистов играть если конкуренции у них нет? Лимит приведет к тому, что наши футболисты скоро за большие бабки будут выходить на поле и просто будут стоять. А потом будем плакать почему же у нас так сборная играет. И будем дальше наблюдать как футболисты бухают, просаживая за ночь годовой бюджет какого-нибудь маленького городка.
Ответить
KalterJax
1474541946
Ну хорошо раз ты такой баран и упёрся в лимит, то поставь потолок зарплат для молодых футболистов, чтоб у них голова не кружилась и чтоб у них в головах не сидела мысль, а нах мне футбол, нах мне бороться и играть, когда я миллионер ... Но неееееет, ты так не сделаешь, потому что ты имеешь процент с таких зарплат
Ответить
Михас007
1474543604
Газзаева в РФС он лимит отменит
Ответить
Главные новости
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
2
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
2
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Все новости
Все новости
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
1
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
2
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
3
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
11
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+