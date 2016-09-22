Мутко: «Как министр спорта говорю, что лимит на легионеров никто не тронет»

Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко исключил вероятность отмены лимита на легионеров. Как отметил спортивный чиновник, в России на данный момент не созданы условия для отказа данного ограничения.

«Любой клуб будет покупать иностранца, а не готовить молодых ребят. В Испании 20 лет был лимит. Но когда система запущена, тогда можно отменять лимит. Но сейчас в чем смысл? Никто не будет отменять лимит на легионеров, говорю как министр спорта», – заявил Мутко.