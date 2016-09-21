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    Юнгберг: «Венгер никогда не ныл насчет денег, хотя был ограничен в финансах»

    Бывший игрок «Арсенала» Фредерик Юнгберг поделился своим мнением о главном тренере лондонцев Арсене Венгере.

    «Он доказал, что является отличным тренером. Думаю, в прошлом он был немного ограничен в финансах, но никогда не ныл в прессе по этому поводу. Думаю, это говорит о том, какой он прекрасный человек.

    Многие хотели видеть новых игроков в «Арсенале» летом, но все знают, что клубы АПЛ богаты, и для них цены повышаются. В итоге Венгеру удалось подписать игроков.

    Он вывез клуб с «Хайбери», построил команду, перевез ее на новый стадион, хотя не мог тратить много денег на игроков.

    При этом он держал клуб в Лиге чемпионов, а теперь, возможно, снова сможет получать тех игроков, которых хочет.

    В прошлом году они были вторыми, а в этом, надеюсь, смогут победить», – сказал Юнгберг.

    Источник: Goal.com

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    21.09.2016 21:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +132

      murakami777 23 сентября 2016, 10:08

      один из лучших тренеров в истории футбола

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Андрей32 22 сентября 2016, 02:27

      Венгер никогда не ныл, он просто делал свою работу, делал деньги, при этом Арсенал всегда оставался на плаву и стабильно выступал в крупнейших турнирах! Мало кто на такое способен, сейчас всё, ну или почти всё решают денежные вливания

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 сентября 2016, 21:13

      Один из самых достойных в мире тренеров!!!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > edw7777 21 сентября 2016, 21:55

      Все почти достойны... не все боссы клуба другим тренерам время дает и не понимает

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