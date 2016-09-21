«Спартак» вылетел из 1/16 Кубка России впервые за 10 лет

«Спартак», потерпевший поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в рамках 1/16 финала Кубка России, вылетел с этой стадии впервые за последние 10 лет.

В первой для клубов премьер-лиги стадии «Спартак» в последний раз вылетал еще в 2007 году, проиграв на выезде грозненскому «Тереку» по пенальти. Стоит отметить, что чаще всего непреодолимым препятствием для спартаковцев становилась 1/8 финала – в этом раунде красно-белые проигрывали шесть раз за последние десять лет.