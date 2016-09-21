Энрике: «Бускетс уникальный футболист»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил уникальность защитника своей команды Серхио Бускетса.

«Бускетс является уникальным футболистом. Всеми своими действиями он доказывает, что в футболе не всегда преуспевает самый сильный и быстрый. Он есть и будет игроком основного состава при всех тренерах, поскольку является незаменимым», – сказал Луис Энрике в интервью Marca.

Ближайший матч «Барселона» проведет в среду, 21 сентября, против «Атлетико» в рамках 4-го тура Примеры.