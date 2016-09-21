Мутко: «Во Владивостоке есть люди, готовые финансово поддержать «Луч-Энергию»

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что во Владивостоке есть люди, готовые оказать финансовую помощь «Луч-Энергии». Ранее сообщалось, что игроки команды отказались выходить на тренировки по причине несвоевременной выплаты заработной платы. Футболисты надеются на исправление ситуации, в противном случае они намерены бойкотировать матч 14-го тура ФНЛ со «Спартаком-2».

«Я сегодня не успел поговорить с губернатором, буду завтра разговаривать. Там есть и бизнес, и люди, которые готовы поддерживать. Но, понимаете, люди хотят инвестировать в клуб, когда понимают менеджмент, управление, куда эти деньги идут. Там просто нужен порядок в управлении клубом. Там есть серьезные люди, бизнесмены, которые готовы поддерживать клуб», – сказал Мутко.