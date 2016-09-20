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    Диего Милито: «Икарди стоит столько же, сколько и Игуаин»

    Экс-форвард «Интера» Диего Милито сравнил нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди с бомбардиром «Ювентуса» Гонсало Игуаином. По его мнению, трансферная стоимость 23-летнего игрока миланцев должна быть не менее, чем у футболиста «бьянконери», за которого туринцы заплатили «Наполи» более 90 миллионов евро.

    «Икарди стоит столько же, сколько и Игуаин. Мне кажется, эти двое разыграют титул лучшего бомбардира Серии А в нынешнем сезоне. Мауро известен как «убийца» в штрафной, а во встрече против «Ювентуса» он показал себя еще и очень командным игроком. А ведь ему всего лишь 23 года», – сказал Милито

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    20.09.2016 21:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 сентября 2016, 16:41

      лдд

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2016, 22:30

      Поиграв сезон с Халком, наш Дзюба так иногда стал играть, что скоро может составить конкуренцию и Икарди, и даже Игуаину!
      Артём, не сбавлять! Тебя ждут в созвездии футбольных идолов! И все простят, наконец, окончательно даже твоё хамство в адрес самого Унаи Эмери...

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 20 сентября 2016, 21:51

      ну Икарди не стоит 90 лям, также как и Иугаин! потолок 35))

      -1
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