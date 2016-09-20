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    Передня: «Футболистов «Луча-Энергии» с семьями выгоняют из кампуса, где они живут»

    Главный тренер «Луча-Энергии» Сергей Передня рассказал, что ситуация во владивостокском клубе дошла до абсурда. По словам наставника, футболистов команды вместе с семьями выгоняют из кампуса, где они живут.

    «Никто с игроками, как обещал, не встретился. Они сейчас сами по себе. Бойкот матча со «Спартаком-2»? Я думаю, что в сложившейся ситуации они пойдут до конца. Дело дошло до абсурда. Никто не платит деньги ДВФУ, в кампусе которого проживают игроки с семьями, и их теперь от туда выгоняют. Снять квартиры они не могут, так как у них на это нет денег», – цитирует специалиста Goleada.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2016 13:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 21 сентября 2016, 12:11

      Ребята вы не правы -зарплата от 35-50 тыс знаю не со слухов а сам работал в одном из клубов ФНЛ. а потом идут премиальные и разные доплаты. Но если бабло отсутствует то тут картина "приплыли"

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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 20 сентября 2016, 20:33

      Они же как крепостные играют.. без денег.. ((

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2016, 17:15

      Совершенно не знаю внутреннюю кухню ни РФПЛ, ни ФНЛ, но совершенно очевидно, что если профессиональные футболисты имеют контракты с клубами, то там прописаны отнюдь не "три копейки"... В разных источниках и интервью неоднократно указывалось, что в ФНЛ платят "немного"... по сравнению с РФПЛ, но в среднем каждый по миллиону рублей в месяц имеет... Даже если эта сумма вдвое или втрое завышена, то всё равно там игроки явно не нищенствуют... Если их зарплаты не сравнивать, конечно, с уровнем зарплат Месси или Роналду... ЗАИГРАЙТЕ, КАК МЕССИ! По рублю всей страной скинемся! Даже по соточке!

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      Рейтинг: +379

      o33uk > cska-62 20 сентября 2016, 21:43

      А ты на своей работе такой же классный спец как Месси в футболе?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > o33uk 20 сентября 2016, 22:18

      Давать самому себе оценку не слишком скромно. Пусть судят другие.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 20 сентября 2016, 16:29

      У игроков ФНЛ нет денег? Шутите?
      У них зарплата от 300 т.р. в месяц ...

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      Рейтинг: +97

      serzhio1 > Сергей Свояк 20 сентября 2016, 16:41

      а я думал, что у них зп ДО 300к/мес

      -1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Сергей Свояк 20 сентября 2016, 21:31

      Баран какая разница сколько зп. им не платят!
      Пусть там даже охулиард в месяц если его просто не заплатили.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > 20 сентября 2016, 21:42

      Почитал вас всех, все как один солидарны с тем что принципе фиг с ним что не платят потому что они играют в Луче и игрочишки так себе тд. и тп. вопрос один сколько именно они получают, как бабы базарные завидущие.
      Тут мне кажется более важно как так получается в прошлом месяце были проблемы в шиннике, недавно про Динамо написали теперь Луч, я бы посмотрел на вас если бы вам зп. задержали на 3 месяца нытья бы было б, ребятам посочувствовать надо, а вы как твари кости мыть......

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 сентября 2016, 16:23

      Безвыходных ситуаций не бывает.

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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 20 сентября 2016, 16:22

      Честно говоря я тоже не верю в то, что у футболистов команды ФНЛ нет денег на съём жилья. Если бы это было на самом деле так, то любой нормальный мужик пойдет на стройку работать, чтобы обеспечить свою семью, а не станет ерундой заниматься. А для получения своих заработанных денег есть цивилизованные, правовые способы.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 сентября 2016, 15:40

      Может у них действительно денег нет, но что-то с трудом в это верится. Почитал несколько статей в интернете и везде пишут про зарплату не менее 200 000 рублей в месяц, не учитывая премиальные. Я конечно все понимаю, но неужели с 200 000 не найдется тысяч 20 за квартиру. А еще у них жены есть, которые также деньги зарабатывают.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 сентября 2016, 14:30

      Не верю...

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 20 сентября 2016, 13:55

      Неужели у футболистов нет денег, чтобы снять квартиры, как там утверждают?Просто они по привычке драматизируют ситуацию в надежде, что в жизни им поверят так же, как во время матча.

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