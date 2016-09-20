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  • Мутко: «Президент ФНЛ сообщил мне, что «Луч-Энергия» доживает последние дни»

Мутко: «Президент ФНЛ сообщил мне, что «Луч-Энергия» доживает последние дни»

20 сентября 2016, 12:33
91

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что президент ФНЛ Игорь Евремов передал ему информацию, согласно которой владивостокский «Луч-Энергия» доживает последние дни. Отметим, что футболистам и персоналу клуба более трех месяцев не платят зарплату.

«Говорят, что надо заставить клубы иметь при себе и женскую команду. Но как я могу их заставить сделать это, если они на ладан дышат? Мне Игорь Ефремов смс прислал, мол, «Луч» последние дни доживает. А что же будет, если я их еще и женский клуб заставлю сделать?», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Луч Мутко Виталий
Комментарии (91)
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Rocvor002
1474364887
пиздец российскому футболу
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vladimir-7
1474364963
Министр спорта Мудко не знает, что нужно делать. Деньги надо выделить команде, а не воровать их.
Ответить
Алексей1988
1474365347
Потому что развивать всю страну нужно, а не только Москву и Питер. Чукотка и Камчатка уже на грани вымирания, там в большинстве населенных пунктов лет по 30 совсем ничего не ремонтировалось! Идет дикий отток населения. Скажете погода там ужасная? А Аляска?! Посмотрите как там люди живут! А погода там точно такая же! А Курильские острова? Нищета, дефицит продуктов! Потому, что вам всем политиканам вонючим пофиг на все кроме своего кармана, своего величия! И спорт точно так же! Только Москва и Питер! Какая футбольная школа была в Тольятти, сколько воспитанников, а сейчас где?! НЕТУ! Тьфу на вас, уроды. Слов нет!
Ответить
Kuhonnik
1474365413
Выбирайте почаще медвепутов во власть, будет вам счастье
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DIDI 23
1474365907
Если Луч живёт не по средствам, то надо их разгонять. Они ни первые не последние. Вспомните: Жемчужину Сочи, Москву, Динамо Брянск. Во всём виновато управление команды. Если нет денег не надо покупать дорогих игроков.
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Legioner-05
1474366756
Зато Крымнаш! Ещё у Японцев надо отжать парочку островов.А всё равно кто как выживает,главное,чтобы было
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андрей андреев
1474370881
Так это просто денег нет.Вот выбрали "Единую Россию" сейчас всё наладится.Заживём ....
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Legioner-05
1474372837
Гыгыша ты ё..асос,тебе сцы в глаза всё божья роса.Бесполезно таким как ты что либо объяснять.В истории России покопайся,там всё есть.Вобщем иди на..й
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кошмарик
1474378708
мутко надо вздернуть..
Ответить
Duken
1474398581
Туда летать всем надоело уже.Всем клубам польза
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