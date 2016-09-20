Мутко: «Президент ФНЛ сообщил мне, что «Луч-Энергия» доживает последние дни»

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что президент ФНЛ Игорь Евремов передал ему информацию, согласно которой владивостокский «Луч-Энергия» доживает последние дни. Отметим, что футболистам и персоналу клуба более трех месяцев не платят зарплату.

«Говорят, что надо заставить клубы иметь при себе и женскую команду. Но как я могу их заставить сделать это, если они на ладан дышат? Мне Игорь Ефремов смс прислал, мол, «Луч» последние дни доживает. А что же будет, если я их еще и женский клуб заставлю сделать?», – сказал Мутко.