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    «Золотой мяч» вновь будут вручать по итогам голосования только среди журналистов

    Как сообщает France Football, в будущем «Золотой мяч» вновь будут вручать по итогам голосования только среди представителей СМИ.

    Уже с этого года в список кандидатов на получение премии попадут 30 футболистов, а не как ранее 23.

    «Золотой мяч» вернулся к истокам, в свою семью», – выступил с заявлением лучший футболист 1969 года Джанни Ривера.

    Напомним, что авторитетное французское издание определяло лучшего игрока года с 1956 по 2009 год путем голосования журналистов. Однако с 2010 года лучшего игрока планеты выбирали не только представители СМИ, но капитаны и главные тренеры сборных всех стран.

    Источник: Francefootball

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    20.09.2016 11:53
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 20 сентября 2016, 14:53

      ну посмотрим что из этого получится

      -1
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