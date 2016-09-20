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  • Иванов обслужит матч ЦСКА – «Краснодар», на встрече «Спартак» – «Уфа» будет работать бригада Галимова

Иванов обслужит матч ЦСКА – «Краснодар», на встрече «Спартак» – «Уфа» будет работать бригада Галимова

20 сентября 2016, 10:57
2

На сайте РФС опубликован список арбитров и инспекторов, которые обслужат матчи 8-го тура РФПЛ. Так, центральный матч тура между ЦСКА и «Краснодаром» обслужит бригада Сергея Иванова.

24 сентября (суббота)

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

25 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Урал»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

«Арсенал» — «Терек»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор — Станислав Сухина (Малаховка).

«Спартак» — «Уфа»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор — Сергей Французов (Москва).

«Анжи» — «Зенит»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

26 сентября (понедельник)

«Амкар» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Рубин» — «Томь»: судья — Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Иванов Cергей
Комментарии (2)
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Aztec58
1474398181
Галимов Роман Рафаэлович - из татар али каких?
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