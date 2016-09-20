Иньеста: «Если бы не ЧМ-2010, то не знаю, где бы я был теперь»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста признал, что чемпионат мира-2010 сыграл важную роль в его карьере.

Напомним, что на том мундиале сборная Испании стала чемпионом мира, а Иньеста забил единственный мяч в финальной игре турнира.

«Год, в котором проходил чемпионат мира, был поворотным пунктом для меня как для футболиста и человека. Если бы турнир сложился для нас неудачно, то не знаю, где бы я был теперь. После гола в ворота голландцев я слушал тишину. Продлилось это секунду или две», — сказал он в интервью Onda Cero.