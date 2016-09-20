Клопп: «Кариус сыграет с «Дерби». Он немецкий вратарь, а это многое значит»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус выйдет на поле в матче 1/16 Кубка английской лиги против «Дерби». Это подтвердил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Да, он будет играть, если ничего не случится. Он был очень, очень, очень сильным вратарем в Бундеслиге. А это много значит. Германия – страна в вратарей, у нас нет проблем с ними.

Я бы сказал, что лучший вратарь мира сейчас играет в «Баварии», и он немец. У нас всегда были хорошие голкиперы. Может, не лучшие, но всегда хорошие.

Такова наша ментальность, нам нравится такая работа. Дети любят перчатки. Это многое значит, если ты в таком возрасте уже защищаешь ворота в Бундеслиге.

Мы хотим иметь двух сильных вратарей, и я думаю, что они у нас есть. У Кариуса было преимущество перед Миньоле во время предсезонки, но он не мог им воспользоваться из-за травмы. Симон вовремя вернулся из сборной и проделал блестящую работу.

Я не собираюсь устраивать между ними битву. Зачем это мне? Голкиперы должны чувствовать себя в безопасности», – сказал Клопп.

Кариус перешел в «Ливерпуль» из «Майнца» минувшим летом, но во время предсезонной подготовки получил травму и пока не провел за новый клуб ни одного официального матча.