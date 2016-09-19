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    Жирков: «Не знаю, что кричал Санчес. Он говорил по-испански, а я не знаю этот язык»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал исход матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

    «У нас хорошая игра была и в Израиле. Сегодня тоже забили четыре мяча, создали хороший задел перед игрой на Кубок. «Рубин» в летнее трансферное окно купил много хороших игроков, потратили большие деньги. Может быть, еще не успели сыграться, много новичков в стартовом составе у казанцев.

    Не знаю, что мне во время игры кричал Серхио Санчес, он говорил по-испански, а я не знаю этот язык.

    Не просил Луческу обязательно поставить меня на матч с «Тамбовом», для меня это не принципиально.

    Не показалось, что судья в концовке упустил нить игры, он все делал отлично, во многих спорных моментах вообще не свистел, отработал в английском стиле», – сказал Жирков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2016 22:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +379

      o33uk 21 сентября 2016, 07:49

      Они с женой вообще мало что знают. Потребители.

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      Рейтинг: +34

      ambassador1986 20 сентября 2016, 02:18

      а бразильский знаешь?

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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО > ambassador1986 20 сентября 2016, 05:41

      Да, должен знать. Ведь он его в Анжи учил

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