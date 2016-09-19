Раньери: «Канте получит у нас теплый прием»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери в преддверии матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Челси» поделился мнением об Антонио Конте.

«Думаю, он принесет «Челси» трофеи. Он победитель, но ему нужно время. Думаю, он может выиграть что-то», – сказал Раньери.

Также наставник рассказал о своем отношении к Н’Голо Канте, который перешел в «Челси» из «Лестера» и во вторник сыграет против бывшей команды.

«Его ждет очень теплый прием. Уверен, что фанаты ценят то, что он сделал в прошлом сезоне, и встретят его хорошо.

Он был очень важен для нас. Возможно, важнее, чем для «Челси», ведь у них есть так много полузащитников оборонительного плана».