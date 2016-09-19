Райола уверен, что Балотелли вернется в АПЛ

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, считает, что его клиент в ближайшем будущем вернется в английскую Премьер-лигу.

«Италия является непригодным вариантом для Балотелли из-за большого внимания, которое он там получает. Если он сможет доказать свой уровень в «Ницце», то представьте, как сильно захотят его тренеры АПЛ в следующем году, когда Марио станет свободным агентом.

Франция нуждается в Балотелли, как раньше нуждалась в Ибрагимовиче. Марио хорош для этого чемпионата, но он абсолютно точно вернется в Англию», – заявил Райола.