Соломаха: «Сдал матч из-за нехватки денег»

Если это правда. И хороший игрок. Мне кажется второй раз он такое не повторит.
Бывший игрок молодежного состава «Металлиста» Даниил Соломаха объяснил причины, по которым он пошел на сдачу матча своей команды. После этого футболист предстал перед судом.
«Я хочу добровольно рассказать о тех обстоятельствах, чтобы не было спекуляций. С самого детства я рос с бабушкой, папа очень тяжело болел, мама работала усердно каждый день, чтобы прокормить меня. В моей жизни ничего легко и просто не давалось.
За все время в «Металлисте» я прошел все этапы – юниорский, молодежный, вызывался в первую команду. На молодежном уровне есть другая сторона медали. За два с половиной года я получил 7 тысяч гривен. В 19 лет мне приходилось просить у родных деньги на элементарные вещи – носки, шорты, футболку. После смерти отца мама не смогла мне больше помогать. Просить деньги у бабушки?.. Ей самой не хватало мизерной пенсии.
И в то время получил предложение насчет сдачи матча. Хочу попросить прощения за свои действия у всех, для кого футбол дорог», – сказал Соломаха в эфире программы «Профутбол».
Стоит отметить, что Соломаха сейчас играет на любительском уровне за харьковский «Солли-Плюс».