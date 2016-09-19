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    Соломаха: «Сдал матч из-за нехватки денег»

    Бывший игрок молодежного состава «Металлиста» Даниил Соломаха объяснил причины, по которым он пошел на сдачу матча своей команды. После этого футболист предстал перед судом.

    «Я хочу добровольно рассказать о тех обстоятельствах, чтобы не было спекуляций. С самого детства я рос с бабушкой, папа очень тяжело болел, мама работала усердно каждый день, чтобы прокормить меня. В моей жизни ничего легко и просто не давалось.

    За все время в «Металлисте» я прошел все этапы – юниорский, молодежный, вызывался в первую команду. На молодежном уровне есть другая сторона медали. За два с половиной года я получил 7 тысяч гривен. В 19 лет мне приходилось просить у родных деньги на элементарные вещи – носки, шорты, футболку. После смерти отца мама не смогла мне больше помогать. Просить деньги у бабушки?.. Ей самой не хватало мизерной пенсии.

    И в то время получил предложение насчет сдачи матча. Хочу попросить прощения за свои действия у всех, для кого футбол дорог», – сказал Соломаха в эфире программы «Профутбол».

    Стоит отметить, что Соломаха сейчас играет на любительском уровне за харьковский «Солли-Плюс».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2016 10:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      druga7 27 сентября 2016, 22:14

      Если это правда. И хороший игрок. Мне кажется второй раз он такое не повторит.

      0
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 19 сентября 2016, 11:08

      Все ошибаются. Надо иногда давать людям второй шанс, особенно молодым. Жалко парня

      5
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      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > luke-c1 19 сентября 2016, 12:58

      С одной стороны согласен. С другой - человек должен нести ответственность за свои поступки. Вот Вы сами на месте руководителя клуба взяли бы такого игрока, который уже доказал, что может вот так подвести, в состав? Я бы 10 раз подумал.
      То, что он покаялся, делает ему честь. Конечно, его можно понять. Но боюсь, что реанимировать карьеру с такой репутацией проблематично (не знаю, насколько его дисквалифицировали?).

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 19 сентября 2016, 10:27

      Ради денег сдал матч и... лишился источника доходов в единственном, что умеет делать. Браво! Умный и дальновидный человек!

      -3
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