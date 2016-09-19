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Гюндоган: «Для меня большая честь работать с Гвардиолой»

19 сентября 2016, 07:17

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что рад сотрудничать с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой, который стал одной из причин его появления в английском клубе.

«Приход Гвардиолы в «Манчестер Сити» является одной из тех причин, почему я оказался здесь. Уверен, что каждый игрок хочет поработать с ним. Кого бы вы ни спросили, все рады сотрудничеству с Гвардиолой, даже если оно продолжалось лишь несколько месяцев.

Для меня большая честь работать с ним и учиться чему-то новому. «Манчестер Сити» – самый яркий футбольный проект последнего времени. Наше развитие продолжается, и мы хотим добиться успеха в Премьер-лиге и Лиге чемпионов», – заявил футболист.

Напомним, Гюндоган перебрался в «Сити» прошедшим летом из дортмундской «Боруссии».

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Гюндоган Илкай Гвардиола Хосеп
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