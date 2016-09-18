Аленичев: «Хотел бы пожать руку Федуну и попрощаться»

зачем тебе жать ему руку,? ты же орешь что тебе не давали широково днища ставить в состав? прояви уважение к себе не будь треплом
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не успел встретиться с владельцем московского клуба Леонидом Федуном после своего ухода.
– С Леонидом Федуном прощальный разговор состоялся?
– Нет. Общались с Сергей Юрьевичем Родионовым и с Александром Николаевичем Жирковым. Честно говоря, хотел бы пожать руку Леониду Арнольдовичу, попрощаться и поблагодарить его за приглашение. Но понимаю, что он занятой человек. Наверное, в тот момент в отъезде находился. Я был готов к встрече, хотел пожелать ему успехов и удачи. Спасибо ему за возможность работать со «Спартаком»!