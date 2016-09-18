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    Аленичев: «Хотел бы пожать руку Федуну и попрощаться»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не успел встретиться с владельцем московского клуба Леонидом Федуном после своего ухода.

    – С Леонидом Федуном прощальный разговор состоялся?

    – Нет. Общались с Сергей Юрьевичем Родионовым и с Александром Николаевичем Жирковым. Честно говоря, хотел бы пожать руку Леониду Арнольдовичу, попрощаться и поблагодарить его за приглашение. Но понимаю, что он занятой человек. Наверное, в тот момент в отъезде находился. Я был готов к встрече, хотел пожелать ему успехов и удачи. Спасибо ему за возможность работать со «Спартаком»!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2016 21:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +665

      Snerg 19 сентября 2016, 00:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зачем тебе жать ему руку,? ты же орешь что тебе не давали широково днища ставить в состав? прояви уважение к себе не будь треплом

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 19 сентября 2016, 00:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну че разнылся!!! Иди, тренируй ФК Чита

      -4
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      Рейтинг: +798

      Vepras 18 сентября 2016, 22:03

      Аленичев, сотри след от ботинка со спины.

      -3
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