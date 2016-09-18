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    Слуцкий: «Рад, что смогли в концовке дожать «Крылья Советов»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился наблюдениями от победного матча 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

    «Матч разбился на две составляющие. Первое – это начальный отрезок, когда забили гол и могли увеличить преимущество. Но из-за того, что не смогли это сделать – получили мяч, который уравнял шансы команд. Поэтому рад, что смогли в концовке дожать и реализовать один из моментов, которые у нас были.

    Плотный график? Суть не в матче с «Байером», а в большом количестве игр на выезде. Мы очень много летаем, но причины осложнений в сегодняшнем поединке лежат не в этой плоскости. Мы должны были спокойно доводить встречу до победы, но не использовали моменты в начале игры», – цитирует Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2016 19:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 сентября 2016, 00:04

      Главное 3 очка взяли , а как по .........

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 сентября 2016, 22:17

      Слуцкий, вспомни ЕВРО и иди в дворники!

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 18 сентября 2016, 21:51

      Жаль что крылья слили, но ЦСКА был реально сильнее.

      -2
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