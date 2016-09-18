После поражения от «Уотфорда» Моуринью посетовал на работу судей и отсутствие везения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 5-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:3) поделился мнением о причинах поражения «красных дьяволов» в данной встрече.

«После матча я размышляю над тремя факторами нашего поражения. И только один мы можем исправить. Он касается наших индивидуальных и коллективных ошибок. Второй фактор – работа судей. Я не могу управлять их работой. Посмотрите на смешную ситуацию с первым голом. И третий фактор – отсутствие везения. В этом матче у нас ее просто не было», – сказал Моуринью.