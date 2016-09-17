Семин: «Это сложный период для «Локомотива». В ближайшее время со всем разберемся»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итог матча 7-го тура РФПЛ, в котором московский клуб потерпел минимальное поражение от «Уфы» со счетом 0:1.

«Первый тайм очень слабо отыграли в атаке. Вроде имели преимущество, но создания явно голевых моментов не было. Плохо работали внутри штрафной после навесов, хотя передачи с фланга были хорошие. Во втором тайме стало лучше: моменты для взятия ворот были, но мы не смогли их реализовать.

Это сложный период для „Локомотива“. Надо переварить сегодняшний матч и реально посмотреть, почему происходят эти поражения. В ближайшее время со всем разберемся», – сказал Семин.