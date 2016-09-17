Бенитес: «В Чемпионшипе много хороших английских игроков, тренеры сборной Англии не должны обходить их стороной»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес отметил, что уровень Чемпионшипа достаточно высок, чтобы приглашать оттуда игроков в сборную Англии. При этом по словам испанского специалиста, в АПЛ присутствует дефицит качественных английских футболистов.

«Чемпионшип сейчас – это турнир очень хорошего уровня. В лиге собрано много качественных английских футболистов. Каждый год, в каждом чемпионате происходит одно и то же: все жалуются на большое количество иностранных игроков и отсутствие места для своих. В частности, в Испании. Мало англичан в Премьер-лиге – зато много в Чемпионшипе», – сказал Бенитес.