Конте: «Мы должны продолжать работать, если хотим стать большой командой»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги домашнего матча 5-го тура чемпионата Англии, в котором его команда уступила со счетом 1:2 «Ливерпулю».

«В матчах подобного уровня на результат влияют малейшие детали. Сегодня мы пропустили очень странные голы. Если мы хотим быть большой командой, то нам необходимо быть предельно сконцентрированными на протяжении всей игры. Нужно понимать, что происходит на поле.

Мы провели хороший второй тайм. Забили один гол, после чего могли забить еще. Я должен больше работать, чтобы сделать моих игроков еще лучше. Мы должны продолжать работать», – отметил Конте.