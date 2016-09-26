«Бомбардир» дарит участникам Блог-лиги поход на матч

В самом разгаре борьба за звание лучшего блога «Бомбардира». В этом сезоне Блог-лиги редакция сайта решила ввести новый приз!

Автор самого интересного, по мнению редакции, блога, получит возможность сходить на матч в качестве профессионального журналиста (с аккредитацией и напутствием от работников сайта). Шанс есть у каждого блога! Стоит только проявить свой профессионализм и творческий подход.

До окончания этого сезона остается еще полмесяца. Это значит, что еще не поздно присоединиться к Блог-лиге.

Если вы не знаете, как стать блогером и с чего начать, то вам сюда, сюда и сюда.

Свои вопросы и пожелания пишите на blogs@bombardir.ru.