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«Бомбардир» дарит участникам Блог-лиги поход на матч

26 сентября 2016, 16:50
40

В самом разгаре борьба за звание лучшего блога «Бомбардира». В этом сезоне Блог-лиги редакция сайта решила ввести новый приз!

Автор самого интересного, по мнению редакции, блога, получит возможность сходить на матч в качестве профессионального журналиста (с аккредитацией и напутствием от работников сайта). Шанс есть у каждого блога! Стоит только проявить свой профессионализм и творческий подход.

До окончания этого сезона остается еще полмесяца. Это значит, что еще не поздно присоединиться к Блог-лиге.

Если вы не знаете, как стать блогером и с чего начать, то вам сюда, сюда и сюда.

Свои вопросы и пожелания пишите на blogs@bombardir.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (40)
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Aztec58
1474040141
Лучше бы Бомбардир вплотную занялся новостным редактором, ага.
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Igornv
1474116779
Класс
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stream15
1474122104
уралу пора в ФНЛ.
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MU-fanatic
1474126296
лучшеб бы сайт исправил ошибки и начал транслировать матчи!!!!!!!!!!!!!!где АПЛ??????уродцыыыыыыыыыыыыы
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isbagty
1474126317
Какое громкое название: ""Бомбардир" дарит участникам...", а по факту, "Бомбардир" разыгрывает среди участников...
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DIDI 23
1474128805
Круто!
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Legioner-05
1474134103
Во времена Соккера было намного оживленнее ,чем сейчас,несмотря на нововведения
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Karrerim
1474144173
лучше бы пива в подарок и диван))) кто захочет идти на это убожество, если бы апл, Тогда да!
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Sasha K 15
1474207528
А если победитель живет далеко от футбола,то как быть?)
Ответить
Karrerim
1474903196
дэнгы, дэнгы давай!
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