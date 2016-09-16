Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «В раздевалке после матча Луческу выразил разочарование»

Кокорин: «В раздевалке после матча Луческу выразил разочарование»

16 сентября 2016, 10:38
18

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, как наставник команды Мирча Луческу общался со своими подопечными после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Маккаби» Т-А (4:3).

«Отыграться со счета 0:3 минут за 10-15 — с этим можно только поздравить команду. Большие молодцы, что выиграли матч. Даже не вспомню, когда такое вообще было. Мы верили, что можем отыграться. Тяжелая игра, и вот этот счет не в нашу пользу был вызван нашими собственными ошибками. Наша команда была сильнее и проигрывала с такой разницей не по делу. Но забили голы и показали, кто что должен был показать. В раздевалке после матча Луческу выразил разочарование по поводу трeх пропущенных голов», — сказал Кокорин.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Маккаби Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
xColaz
1474011793
Кокорин вечно недоволен. Думал что его в клуб тусить пригласят на радостях
Ответить
Taps
1474013566
Гнать взашей Кокорина и Лодыгина. Сколько можно терпеть этих игрочишек ?
Ответить
serzhio1
1474014038
Заменили Кержакова - Зенит отыгрался и выиграл. Это совпадение?
Ответить
zenit888
1474014060
Кокорин - дебил
Ответить
Ramiras
1474014392
Кокорина на лавку - это бревно не умеет играть и обыгрывать соперника
Ответить
ЯРБОЛ
1474014445
Самое слабое звено Кокорин и Ладыгин. Кокорин ты когда научишься играть? 8 ляпов за первый тайм -это позор. Занесенный в ворота мяч -дурка. Мои пацаны играют лучше .
Ответить
yorgenbarenz
1474015172
Странная школа у Лодыгина. Почему не одной левой рукой выбивал мяч с девятки?Достаточно несколько игр постоять в рамке,чтобы понять: одной рукой быстрее и дальше тянешься за мячом,чем двумя!
Ответить
Zeff
1474015638
Для Кокорина пора ввести телесные наказания.
Ответить
Danjer
1474017131
Я вообще не могу много-го понять!!!Лодыгин толи там кому - то лижит???он ,как вратарь столько сделал не простительных ошибок,в пекло такого вратаря!!!А Сашка Керж,при всем уважении,от него все меньше и меньше толку!!!Джорджович,вы вспомните чтоб футболист вышедший на замену так часто забивал??надо дать Луке шанси убрать Лодыгина,слышком уж он нервный!!!!!!нельзя,не то что в ЛЕ допускать такие ошибки,их вообще нельзя допускать,тем более что входит в норму Лодыгина,почти постоянно!!!!
Ответить
APchelov
1474033257
Он ещё интервью даёт. Молчал бы уж
Ответить
Главные новости
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+