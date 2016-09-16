Кокорин: «В раздевалке после матча Луческу выразил разочарование»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, как наставник команды Мирча Луческу общался со своими подопечными после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Маккаби» Т-А (4:3).

«Отыграться со счета 0:3 минут за 10-15 — с этим можно только поздравить команду. Большие молодцы, что выиграли матч. Даже не вспомню, когда такое вообще было. Мы верили, что можем отыграться. Тяжелая игра, и вот этот счет не в нашу пользу был вызван нашими собственными ошибками. Наша команда была сильнее и проигрывала с такой разницей не по делу. Но забили голы и показали, кто что должен был показать. В раздевалке после матча Луческу выразил разочарование по поводу трeх пропущенных голов», — сказал Кокорин.