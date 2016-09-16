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Ромуло: «Каррера живет игрой вместе с нами»

16 сентября 2016, 09:44
4

Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал о том, как ему работается под руководством главного тренера Массимо Карреры, который возглавил команду по ходу текущего сезона.

– Можно сказать, что матч с «Локомотивом» – пока лучший в исполнении «Спартака»?

– Возможно. Мы боролись, цеплялись за победу. Но впереди еще много трудных матчей, в которых должны показать тот же настрой.

– Все были удивлены, что в составе появился Промес. Перед матчем говорилось, что у него травма.

– Думали, он не сможет сыграть. Но Промес – парень, который тщательно следит за своим здоровьем, выполняет все необходимые тренировки и процедуры. Хорошо, что он все же сыграл.

– Попов опять забил красиво. Он только так и умеет?

– Он и правда забивает только красивые мячи. Но это же здорово! И ему самому, и нам такие шедевры придают уверенность.

– «Спартак» пропустил всего один гол в шести матчах чемпионата. В чем успех?

– Тренер всегда нам говорит: «Оборона – главное, вы должны научиться защищаться. Научились – идите забивать голы». Как видите, все получается.

– Насколько Каррера эмоционален?

– Он очень энергичный, всегда активен, что-то говорит, подсказывает, жестикулирует. Тренер живет игрой вместе с нами.

– Как Каррера мотивировал на матч с «Локо»?

– Как и на все остальные матчи, не было особенного подхода. Каррера всегда говорит, что нужно уважать соперника, но понимать, что у нас есть все, чтобы побеждать. Теперь играем сердцем, а не только головой.

– Это какие-то специальные мотивирующие речи?

– Просто общение. Каррера напоминает, что мало выиграть одну встречу у сильного соперника, чтобы впадать в эйфорию. Матчей много, и чтобы стать чемпионами, побеждать нужно часто.

– Тренер со всеми сразу говорит или индивидуально общается тоже?

– Зависит от ситуации. Чаще со всеми сразу, но если считает нужным, разговаривает один на один.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ромуло Каррера Массимо
Комментарии (4)
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iuda
1474011463
Один на один и ещё некоторым в душу. А кто и тогда не понял - то в Анжи
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Молчуновский
1474015836
Ромуло: «Каррера живет вместе с нами, но чаще со мной»
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VerSaR
1474046407
Видно, что Каррера заряжен энергией, весь в игре - это передается игрокам, что сказывается положительно
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