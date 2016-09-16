Ромуло: «Каррера живет игрой вместе с нами»

Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал о том, как ему работается под руководством главного тренера Массимо Карреры, который возглавил команду по ходу текущего сезона.

– Можно сказать, что матч с «Локомотивом» – пока лучший в исполнении «Спартака»?

– Возможно. Мы боролись, цеплялись за победу. Но впереди еще много трудных матчей, в которых должны показать тот же настрой.

– Все были удивлены, что в составе появился Промес. Перед матчем говорилось, что у него травма.

– Думали, он не сможет сыграть. Но Промес – парень, который тщательно следит за своим здоровьем, выполняет все необходимые тренировки и процедуры. Хорошо, что он все же сыграл.

– Попов опять забил красиво. Он только так и умеет?

– Он и правда забивает только красивые мячи. Но это же здорово! И ему самому, и нам такие шедевры придают уверенность.

– «Спартак» пропустил всего один гол в шести матчах чемпионата. В чем успех?

– Тренер всегда нам говорит: «Оборона – главное, вы должны научиться защищаться. Научились – идите забивать голы». Как видите, все получается.

– Насколько Каррера эмоционален?

– Он очень энергичный, всегда активен, что-то говорит, подсказывает, жестикулирует. Тренер живет игрой вместе с нами.

– Как Каррера мотивировал на матч с «Локо»?

– Как и на все остальные матчи, не было особенного подхода. Каррера всегда говорит, что нужно уважать соперника, но понимать, что у нас есть все, чтобы побеждать. Теперь играем сердцем, а не только головой.

– Это какие-то специальные мотивирующие речи?

– Просто общение. Каррера напоминает, что мало выиграть одну встречу у сильного соперника, чтобы впадать в эйфорию. Матчей много, и чтобы стать чемпионами, побеждать нужно часто.

– Тренер со всеми сразу говорит или индивидуально общается тоже?

– Зависит от ситуации. Чаще со всеми сразу, но если считает нужным, разговаривает один на один.