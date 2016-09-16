Адвокат: «В «Фенербахче» есть игроки, которые не смогут играть сильнее»

По мнению наставника «Фенербахче» Дика Адвоката, в его команде есть футболисты, которые играют на пределе своих возможностей. Такими словам он прокомментировал ничью (1:1) с луганской «Зарей» в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

– Теперь, после шести матчей, могу наконец-то сказать, что знаю игроков, знаю их возможности. Теперь кому-то дам больше шансов, кто-то их больше не получит.

Во втором тайме мы играли лучше, рисковали, были единственной командой, которая создавала моменты. Прекрасный удар, прекрасный гол удался игрокам «Зари», после чего мы никак не могли забить. Если говорить в целом, это был европейский матч на чужой территории, поэтому мы довольны результатом.

– Кто из игроков «Зари» был наиболее опасным?

– Самыми опасными были мои игроки, но и у «Зари» хорошая команда.

– Почему Соу играет в центре, а не слева?

– Ну, я всегда говорил, что Соу — форвард, который может сыграть на фланге. Я ставлю его в центр, так как у нас есть великолепный фланговые игроки — Ленс и Волкан Шен.

Мы должны улучшать свою игру, должны показывать лучшие результаты. Но я думаю, что тот футбол, который мы показываем, существенно отличается в положительную сторону от того, что команда показывала в прошлом сезоне. Однако тот футбол приносил результат, который в футболе решает все.

Хочу еще раз сказать: я уже лучше знаю свою команду, чем четыре недели назад. Разделяю мнение насчет того, что в «Фенербахче» есть игроки, которые не смогут играть сильнее. Но мы должны зарабатывать очки, должны побеждать, и не может быть никаких отговорок. Я бы не сказал, что сегодня мы сыграли плохо, но мы должны играть лучше, особенно в первом тайме.

Не соглашусь с тем, что наши игроки не дружат между собой. Может, кто-то хочет так видеть, но я так не считаю. Да, они мало улыбаются, ведь на них усиливается давление, они понимают, что должны побеждать.