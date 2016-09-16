Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Капелло может сменить де Бура в «Интере» в случае поражения от «Ювентуса»

    Главный тренер «Интера» Франк де Бур может быть отправлен в отставку в связи с плохими результатами команды.

    Голландец возглавил миланцев за две недели до старта сезона, и в четырех играх под его руководством «Интер» одержал всего одну победу и забил три гола. В четверг подопечные де Бура уступили в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Хапоэлю» из Беер-Шевы (0:2).

    Сообщается, что в случае поражения от «Ювентуса» в ближайшем матче Серии А наставник будет уволен, а его место займет Фабио Капелло.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2016 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 18 сентября 2016, 16:58

      вау так скоро Моуринио уволят из МЮ он будет следущим кандидатом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 сентября 2016, 14:02

      К тому идёт.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 16 сентября 2016, 13:05

      Что-то быстро( ну пусть возвращает обратно Аякс на первое место в Нидерландах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 16 сентября 2016, 09:49

      Де Бур пакуй чемодан

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 16 сентября 2016, 07:51

      в случае)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Artemon9 16 сентября 2016, 07:35

      Ждем сильный Интер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 16 сентября 2016, 07:31

      Опять тренер. Он же только начал работать с Интером. Время дать ему надо же. Хотят сразу всех рвать и метать. С Капелло Интер будит вообще убогим. Сидеть в обороне и думать......... А те ща выграют.....а те проиграют...... а нам и ничейки хватит. БРЕД а не руководство у Интера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 сентября 2016, 05:56

      Интер скупает игроков, которые не являются звездами, но при этом платит за них деньги как за звезд . . . А тренер виноват.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 сентября 2016, 03:26

      Когда уже интер вернется на свой уровень после ухода маура вообще средниками стали(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 сентября 2016, 02:59

      тохир дебил

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11