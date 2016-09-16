Шалимов: «Пришлось некоторое время отбиваться, это нормально для выездной игры»

Исполняющий обязанности главного тренера«Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Зальцбурга» (1:0).

– Игра получилась сложной, главным образом в связи с тем, что концовку пришлось проводить вдесятером. Пришлось некоторое время отбиваться, это нормально для выездной игры, впрочем, и в меньшинстве у нас временами проходили быстрые атаки пасами на Смолова.

Первый тайм был неплохой, мы ничего не дали создать «Зальцбургу». В плане обороны сыграли хорошо, в плане атаки были хорошие моменты, а были не очень. В целом доволен результатом, а также тем, как отыграли в плане характера, терпения и самоотдачи.

– Какое настроение у вас после столь удачного старта на посту исполняющего обязанности главного тренера?

– После побед всегда хорошее настроение. В футбол всегда играют чтобы выиграть. Если бы пропустили в конце, удовлетворения бы не было.

Конечно, надо работать еще много над чем, но мы довольны результатом – и тренеры, и игроки, – сказал Шалимов.