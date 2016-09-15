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    Лига Европы. «Краснодар» с минимальным счетом переиграл «Зальцбург»

    «Краснодар» с победы стартовал в групповой стадии Лиги Европы, с минимальным счетом одолев австрийский «Зальцбург».

    Единственный мяч в первой половине игры после ошибки соперника забил Жоаозиньо. Добавим, что эта встреча стала дебютной для Игоря Шалимова на посту временно исполняющего обязанности главного тренера.

    Отметим, что также в нашей группе находятся «Ницца» и «Шальке».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 1-й тур

    Зальцбург (Австрия) – Краснодар (Россия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 Жоаозиньо, 37.

    Зальцбург: Вальке, Ульмер, Миранда. Чалета-Цар, Уисдом (Ляйтнер, 30 (Вандерсон, 80)), Упамечано, Минамино, Самассеку (Даббур, 73), Бериша, Лазаро, Сориано.

    Краснодар: Крицюк, Налдо, Гринквист, Петров, Жоаозиньо (Калешин, 72), Каборе, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберезкин (Лаборде, 60), Смолов.

    Предупреждения: Самассеку, 67. Сориано, 90 – Петров, 47. Каборе, 51. Лаборде, 86.

    Удаление: нет – Петров, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 23:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 сентября 2016, 07:57

      Браво,Кранодар!!! С победой!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 16 сентября 2016, 07:14

      Молодцы Краснодар. Великая победа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 сентября 2016, 07:05

      Краснодар то ладно,но вот Зенит умеет потрепать нервы))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 16 сентября 2016, 06:27

      Все равно Кононова надо вернуть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 сентября 2016, 02:22

      Очень хорошо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 16 сентября 2016, 00:38

      Хорошие игроки, хороший тренер. Пока уверенности не хватает, но это всё будет. Играть, учиться, побеждать! Удачи!

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 сентября 2016, 00:18

      Так держать...

      3
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 16 сентября 2016, 00:08

      быкам удачи с шалимовым.молодцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      Иван872 16 сентября 2016, 00:04

      красавцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 16 сентября 2016, 00:03

      молодцы

      3
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