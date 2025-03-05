Бабаев верит в победу ЦСКА в Лиге Европы в ближайшие годы: «Почему нет?»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил перспективы клуба выиграть Лигу Европы.
– Представим, что ЦСКА выступал бы сейчас в Лиге чемпионов. Как вы думаете, эта команда каких успехов бы могла добиться?
– Если предположить точечные усиления 2-3 футболистами лигачемпионского уровня, то, думаю, эта команда вполне могла бы претендовать на борьбу за выход из группы.
– Вы верите, что клуб еще раз выиграет европейский трофей в период вашей работы?
– Мы верим всегда. Для начала нам стоит вернуться де-юре в еврокубки. Если предположить, что это произойдет в ближайшее время, то в перспективе 5-7 лет почему нет?
Правильно сказал Валерий Георгиевич Газзаев, что команда-победитель Кубка УЕФА создавалась с нуля. Если все делать правильно, если иметь определенные ресурсы, то трофей Лиги Европы вполне по силам.
- ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.
- Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.
- ЦСКА идет в РПЛ 6-м.