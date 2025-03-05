Бабаев верит в победу ЦСКА в Лиге Европы в ближайшие годы: «Почему нет?»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил перспективы клуба выиграть Лигу Европы.

– Представим, что ЦСКА выступал бы сейчас в Лиге чемпионов. Как вы думаете, эта команда каких успехов бы могла добиться?

– Если предположить точечные усиления 2-3 футболистами лигачемпионского уровня, то, думаю, эта команда вполне могла бы претендовать на борьбу за выход из группы.

– Вы верите, что клуб еще раз выиграет европейский трофей в период вашей работы?

– Мы верим всегда. Для начала нам стоит вернуться де-юре в еврокубки. Если предположить, что это произойдет в ближайшее время, то в перспективе 5-7 лет почему нет?

Правильно сказал Валерий Георгиевич Газзаев, что команда-победитель Кубка УЕФА создавалась с нуля. Если все делать правильно, если иметь определенные ресурсы, то трофей Лиги Европы вполне по силам.