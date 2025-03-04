Бабаев впервые рассказал, что у ЦСКА могли отнять путевку в финал Кубка УЕФА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб мог не оказаться в финале Кубка УЕФА в 2005 году.
«Была закулисная, кабинетная борьба после матча с «Пармой» в Москве. Итальянский клуб пытался оспорить победу ЦСКА из-за травмы вратаря после броска с трибун. Было заседание накануне финала.
Рады, что победили и ЦСКА оказался в финале», – сказал Бабаев.
- В финале в 2005 году ЦСКА обыграл «Спортинг» на его поле.
- ЦСКА стал 1-м российским клубом, взявшим еврокубок.
- В 2008 году Кубок УЕФА выиграл «Зенит».
Источник: «Чемпионат»